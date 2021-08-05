В Мексике взбесившийся бык напал на людей во время родео: видео

В Мексике взбесившийся бык напал на людей во время родео. В инциденте пострадали как минимум 10 человек.

Мероприятие проходило на арене Пуруандиро. На кадрах видно, как люди в панике бросились бежать от проломившего забор большого быка. Заметно, что он все же успел несколько раз пырнуть рогами одну из зрительниц. Ролик опубликован в Facebook.

Местные власти инициировали расследование происшествия. Оказалось, что родео получило лицензию на работу, несмотря на введенные в стране коронавирусные ограничения.