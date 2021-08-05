Мурашко: в России от COVID-19 привиты уже 38,9 миллиона человек
Министр здравоохранения отчитался о числе привитых от коронавируса россиян.
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином сообщил, что в России от коронавируса привито уже почти 39 миллионов человек.
«Сегодня в регионах привито уже 38 миллионов 900 тысяч человек с учетом всех ведомств, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 миллиона человек», - заявил министр.
По словам Мурашко, самые высокие темпы вакцинации отмечаются в Белгородской, Псковской, Самарской, Архангельской областях и в Чеченской Республике.
В начале совещания президент Путин заявил о необходимости реагировать на меняющуюся ситуацию с коронавирусом, несмотря на усталость от этой темы. После этого он предложил начать совещание с отчета Мурашко.