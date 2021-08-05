Участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 95 стран

Участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021» подтвердили 95 государств, четыре страны представят свои экспозиции. Об этом сообщил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«Иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», - сказал он на брифинге, который прошел на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области.

Международный военно-технический форум «Армия» начнется в этом году одновременно Армейскими международными играми 22 августа. При этом завершится он раньше - 28 августа, а Игры 4 сентября.

В 2020 году МВТФ «Армия» проходил с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот» и на других площадках. Что касается Игр, то они состоялись в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.