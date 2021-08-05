На форуме «Армия-2021» появится посвященный искусственному интеллекту кластер

На форуме «Армия-2021» целый кластер будет посвящен искусственному интеллекту.

«В рамках проводимого в Российской Федерации года науки и технологий будет развернут тематический кластер технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», - сказал врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко на выступлении перед иностранными военными атташе.

Наиболее знаковыми мероприятиями в рамках этого кластера станут конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта», а также форум, посвященный диверсификации ОПК России - его организует коллегия Военно-промышленной комиссии России.

В этом году экспозиция экспортных образцов вооружения и техники будет включать еще и робототехнические комплексы - например, такие, как «Уран-6».

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа этого года в Подмосковье.