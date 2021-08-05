В Ленобласти поисковый отряд пытается остановить строительные работы на месте братской могилы бойцов Красной армии

В Ленинградской области поисковики встали на защиту братской могилы, на которую застройщик наткнулся во время строительства. Однако страшная находка с останками бойцов Красной армии не убедила строительную компанию прекратить работы. По словам поисковиков, в их адрес стали звучать то ли прямые угрозы, то ли предупреждения о возможных последствиях.

В полевом лагере поисковиков уже привыкли к таким непрошеным гостям. Конфликт тлеет не первый месяц. Одни отстаивают частную собственность, другие борются за увековечивание памяти погибших советских солдат. Местом преступления стала бывшая передовая. Так, поисковики пытаются помешать очередному самосвалу вывезти землю, предположительно, с останками советских солдат.

Трактор, производящий раскопки останков на фоне коммерческого освоения земли в наглядном результате превращает в грунт останки бойцов и обрывки военной формы. Так что ничего разобрать становится абсолютно невозможно. Скорее всего, погибший боец был убит где-то в поле, и потом, когда приезжали строительные тракторы и собирали землю, останки военнослужащего, видимо, попали в ковш экскаватора.

Они словно погибли дважды. В первый раз - в боях за Ленинград, и вот сейчас, в ХХI веке, - уже под гусеницами экскаватора. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Генеральный директор компании-собственника земли находится под домашним арестом.

«Действуя группой лиц умышленно, с целью уничтожения мест захоронения воинов Красной армии, погибших при защите Отечества, генеральный директор дал указание снять верхний слой земли с последующем вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки погибших защитников Отечества», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области.

Места ранее утраченных братских захоронений поисковики обозначили табличками с именами красноармейцев. Все данные о них есть в архивах. Например, рядовой Николай Дмитриевич Кутузов. Погиб 20 декабря 1941 года в одном-двух километрах юго-восточнее Колпино.

«Когда я видел раскопки, у меня слезы наворачивались. Надо запретить любые работы на местах захоронений», - говорит председатель совета ветеранов Тельмановского сельского поселения Владимир Иванов.

Вместе с останками бойцов в таких тяжелейших условиях удалось обнаружить и солдатские медальоны. Установлены имена 11 героев. Рядовой Павел Васильевич Котов все это время числился пропавшим без вести. Оказалось, что его родственники сейчас живут всего в нескольких километрах от места его захоронения. Фотографий красноармейца, к сожалению, не осталось, однако его облик помогла восстановить судмедэкспертиза.

Поисковые работы ведут на бывшем переднем крае обороны Ленинграда. С осени 1941 года по весну 1944 года здесь проходили ожесточенные бои за знаменитый Колпинский противотанковый ров. Погибших солдат зачастую хоронили прямо на месте сражений.

Среди находок поисковиков есть детская и женская обувь. Колпинский оборонительный рубеж возводили всем Ленинградом. Мирные жители погибали здесь под обстрелами и авианалетами. Теперь этот рубеж является частной территорией. Владельцы земли готовятся к судебному процессу. Все обвинения в уничтожении воинских захоронений отрицают, считая их бездоказательными. Мотивируя тем, что директор застройщиков якобы не знал, что на данной территории находятся останки воинов-освободителей. Однако у поисковиков - своя правда, и оспорить их аргументы будет непросто.

К слову, один из найденных красноармейцев все эти годы по документам числился дезертиром. Как выяснилось, ошибочно. Он был обнаружен среди погибших. Его служебный пропуск на имя сотрудника Эрмитажа направлен на специальную экспертизу, которая поможет установить имя еще одного героя-защитника Ленинграда.

Останавливаться на достигнутом никто не намерен. И военные, и поисковики намерены стоять на этой земле до последнего. Пока не проверят всю территорию и не исправят чужие ошибки.