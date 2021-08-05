Актера Ивана Рыжикова избили в Москве

В Москве поздно вечером на актера Ивана Рыжикова было совершено нападение. В результате нападения мужчина с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В 01.25 ночи поступило сегодня сообщение из медучреждения о том, что был доставлен 46-летний мужчина от Волгоградского шоссе, дом 15 с телесными повреждениями. Гражданин пояснил, что указанные травмы получил в результате конфликта с неизвестными, которые после нанесения телесных повреждений с места происшествия скрылись», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск. Дальнейшая информация уточняется.