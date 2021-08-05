Тренер Ромашкиной и Колесниченко рассказала, как перенос ОИ отразился на их подготовке

По мнению Татьяны Данченко, россиянкам могло хватить наработанного запаса, но никто не мог позволить себе рисковать и оставлять все в изначальном виде, не имея представлений о подготовке соперниц.

«Абсолютно точно могу сказать, что к той Олимпиаде, которая не состоялась год назад, мы были готовы на 100%. Когда по нам шарахнули новостью, что Игры откладываются на год, а сил, как понимаете, с возрастом не прибавляется, мы включили мозги и стали думать, как заново выстроить подготовку к Играм», — рассказала Данченко в интервью RT.

Именно поэтому была изменена одна из программ, чтобы спортсменки не топтались на одном месте, изо дня в день повторяя одну и ту же постановку.

«Кроме программы, я поменяла очень многое в тренировках, в отработке техники, в той работе, что мы делали в зале.», — добавила она.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов, набрав в сумме за техническую и произвольную части 195,9079 балла. Награда стала 14-й по счету у российской команды.