В Башкирии сильный ветер сносит крыши домов и школ

Сильный ветер в Башкирии снес кровли домов, нескольких торговых центров и школ в нескольких районах. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных порывами ветра до 22 м/с, на территории Республики Башкортостан в двух муниципальных районах произошло повреждение кровель зданий», - говорится в сообщении.

В Уфимском и Чекмагушевском районах накануне вечером поднялся шквалистый ветер c порывами до 22 метров в секунду.

Пострадавших нет. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.