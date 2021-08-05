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Лукашенко поручил силовикам закрыть границу

Валентина Пескова
12:10 05.08.2021
Президент Белоруссии поручил правоохранительным органам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

Глава Белоруссии обеспокоен ситуацией с выдворением нелегальных мигрантов другими странами через пропускные пункты его страны. В связи с этим Верховный главнокомандующий поручил всем своим подразделениям силовых структур Белоруссии закрыть «каждый метр» государственной границы, чтобы обеспечить безопасность граждан своей страны.

«Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент Белоруссии опасается, что провластные структуры приграничных стран начнут продолжать реализовывать попробованную однажды тактику выдворения нелегальных мигрантов через официальные КПП Белоруссии.

«Вы знаете последствия, они - тоже. Это уже... Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию... Ну нацисты, и все, чего о них говорить», - заявил глава государства.

В среду в Госпогранкомитете Республики Беларусь сообщили, что на границе Белоруссии с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии. При оказании ему первой медицинской помощи мужчина скончался. По данным СБ Беларуси, умерший был гражданином Ирака. СК страны завел уголовное дело по статье «Убийство», при этом в ведомстве заявили, что факт насильственной смерти мигранта уже подтвердили.

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