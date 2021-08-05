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Создатели бренда «Армия России» отмечены государственной наградой президента Российской Федерации

Тимур Шерзад
11:17 05.08.2021
Грамота получена за большой вклад в обеспечение обороноспособности страны и реализацию крупных проектов Министерства обороны России. 
Создатели бренда «Армия России» отмечены государственной наградой президента Российской Федерации
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Почетную грамоту президента России принял генеральный директор «Военторга» Владимир Павлов. Вручил ее заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков. 

Грамота получена за большой вклад в обеспечение обороноспособности страны и реализацию крупных проектов Министерства обороны России. 

«Впервые в истории нашей армии такой награды удостоено акционерное общество. За более чем столетнюю историю военная торговля прошла достойный путь развития и совершенствования», - подчеркнул в своем выступлении Булгаков.

Замминистра обороны выразил уверенность, что сформированный в «Военторге» кадровый потенциал позволит и дальше успешно выполнять стоящие задачи. 

В ответном слове Владимир Павлов поблагодарил за высокую награду и оказанное доверие руководство Вооруженных сил России, министра обороны Сергея Шойгу и замминистра обороны Дмитрия Булгакова. 

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