Армия Создатели бренда «Армия России» отмечены государственной наградой президента Российской Федерации Тимур Шерзад Грамота получена за большой вклад в обеспечение обороноспособности страны и реализацию крупных проектов Министерства обороны России. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Почетную грамоту президента России принял генеральный директор «Военторга» Владимир Павлов. Вручил ее заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков. Грамота получена за большой вклад в обеспечение обороноспособности страны и реализацию крупных проектов Министерства обороны России. «Впервые в истории нашей армии такой награды удостоено акционерное общество. За более чем столетнюю историю военная торговля прошла достойный путь развития и совершенствования», - подчеркнул в своем выступлении Булгаков. Замминистра обороны выразил уверенность, что сформированный в «Военторге» кадровый потенциал позволит и дальше успешно выполнять стоящие задачи. В ответном слове Владимир Павлов поблагодарил за высокую награду и оказанное доверие руководство Вооруженных сил России, министра обороны Сергея Шойгу и замминистра обороны Дмитрия Булгакова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика