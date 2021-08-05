Создатели бренда «Армия России» отмечены государственной наградой президента Российской Федерации
Почетную грамоту президента России принял генеральный директор «Военторга» Владимир Павлов. Вручил ее заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков.
Грамота получена за большой вклад в обеспечение обороноспособности страны и реализацию крупных проектов Министерства обороны России.
«Впервые в истории нашей армии такой награды удостоено акционерное общество. За более чем столетнюю историю военная торговля прошла достойный путь развития и совершенствования», - подчеркнул в своем выступлении Булгаков.
Замминистра обороны выразил уверенность, что сформированный в «Военторге» кадровый потенциал позволит и дальше успешно выполнять стоящие задачи.
В ответном слове Владимир Павлов поблагодарил за высокую награду и оказанное доверие руководство Вооруженных сил России, министра обороны Сергея Шойгу и замминистра обороны Дмитрия Булгакова.