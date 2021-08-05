Опасная радость: на Сахалине белуха выплыла на берег моря, чтобы поиграть с людьми

На Сахалине белуха выплыла на берег моря, чтобы поиграть с людьми. Видео разместили очевидцы в Сети.

На кадрах видно, что огромная белуха без подплыла к берегу моря, где купались люди и начала с ними играть. Люди погладили и потискали рыбу, после чего она уплыла, но вскоре вернулась вновь.

Ранее жителей Приморья попросили воздержаться от общения с белухами. Желание прикоснуться или поплавать с китом может обернуться и серьезными травмами. Даже молодая белуха, играя, может серьезно прикусить или нанести тяжелейший удар хвостом. По предположениям ученых животные рано или поздно отправятся в привычные полярные воды, а пока уникальные гости здесь - наблюдать за ними ради общего блага можно исключительно на расстоянии.