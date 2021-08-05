Огонь из гаубиц и минометов: курсанты ВУЦ выполнили боевые стрельбы в Крыму

Курсанты военного учебного центра Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского выполнили стрельбы из 122-мм гаубицы Д-30 и 82-мм миномета 2Б14. Они проходят стажировку на полигоне Ангарский, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Стрельба велась по целям, имитирующим различные фортификационные сооружения, бронетехнику и огневые средства противника на расстоянии от 700 до 1 300 метров. Также курсанты учились наводить и корректировать огонь артиллерии.

Д-30 - буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение Советской армии 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А. Прицельная дальность - более 15 тысяч метров, скорострельность - семь-восемь выстрелов в минуту.