Более 80% военнослужащих Иркутского ракетного соединения привились от COVID-19

В соединениях и воинских частях РВСН от Тверской до Иркутской областей для создания коллективного иммунитета по защите от COVID-19 военные медики продолжают проводить вакцинацию личного состава, в том числе среди молодого пополнения.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют солдат о безопасности препарата «Гам-КОВИД-Вак» (его более распространенное название - «Спутник V») на организм человека и важности сделать укол вакцины для предотвращения заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ, вакцинация военнослужащих проводится после осмотра и подписания ими согласия на добровольное введение компонентов препарата. После проведения процедуры каждый пациент получает сертификат о прохождении вакцинации.