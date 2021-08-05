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СМИ: спортивный директор «Спартака» заявил об уходе из клуба

Анна Берестовая
01:10 05.08.2021
Дмитрий Попов рассказал СМИ, что решил уйти из «Спартака».
СМИ: спортивный директор «Спартака» заявил об уходе из клуба
© Фото: Stupnikov Alexander spartak.com Globallookpress
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Спортивный директор футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов выразил намерение покинуть «красно-белых». Он объяснил, что поводом для принятия такого решения и «последней каплей» во всей ситуации стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем.

Штату «Спартака» удалось договориться о включении в команду молодого футболиста на выгодных, по мнению Попова, условиях, однако президент российского клуба Леонид Федун не одобрил кандидатуру аргентинца. В частности, как описал спортивный директор, Федун сослался на мнение экс-тренера команды Доменико Тедеско, заявив, что согласен с ним.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему!» - отметил Попов во время беседы с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Дмитрий Попов заявил, что больше не намерен терпеть «откровенное недоверие к его работе» и заключил, что единственно верным выходом в таком случае станет его уход. Он также добавил, что за место в «Спартаке» не держится.

В ответ на заявление спортивного директора клуба Леонид Федун вспомнил, что схожая ситуация в карьере Попова уже была. Он также посчитал, что действовать подобным образом - «это не мужской поступок».

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