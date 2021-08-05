Малые ракетные корабли ТОФ вернулись из боевого похода в Тихом океане

Малые ракетные корабли «Смерч» и «Разлив», входящие в состав корабельной ударной группы Тихоокеанского флота, вернулись в пункт базирования.

Как сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, они находились в походе более месяца.

В ходе тренировок корабли отбили воздушную атаку условного врага и совершили учебные выходы в ракетную атаку при патрулировании. Также прошли учения с самолетами морской авиации.

Малый ракетный корабль «Разлив» проекта 12341, шифр «Овод-1» (код НАТО Nanuchka III), был построен на Владивостокском судостроительном заводе. Головным является МРК «Смерч», введен в строй 30 декабря 1984 года.