Шерстяной защитник: опубликованы кадры противостояния кота и медведя

В окрестностях иркутского города Бодайбо появился новый герой - бесстрашный черный кот Василий. Домашний питомец не испугался медведя и активно защищал свою территорию.

Выгнув спину дугой, Василий отважно стоял на своем и не подпускал дикое животное ни к себе, ни дальше, к лагерю людей, разбитому на лесной поляне. На протяжении более чем четырех минут кот не покидал своей позиции, несмотря на то что медведь несколько раз пытался напугать его резкими рывками. Ролик опубликован на YouТube.

Несмотря на то что Василий явно не ожидал визита непрошеного гостя и не был к нему готов, он с мужественной суровостью дал понять медведю, что его сюда не звали. Кот будто прирос к земле, и вскоре ничего не добившемуся косолапому пришлось смущенно ретироваться.