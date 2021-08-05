В МИД РФ заявили, что учения НАТО в Черном море провоцируют конфликтные ситуации

В Министерстве иностранных дел России заявили, что учения НАТО в Черном море провоцируют конфликтные ситуации. Директор Четвертого европейского департамент МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что такие «тренировки» вблизи границ России только провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.

«Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд», — сказа Пилипсон в интервью РИА Новости.

Юрий Пилипсон добавил, что Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности - как при помощи дипломатических, так и других инструментов.







