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В Испании расследуют дело об убийстве гражданки РФ

Анна Берестовая
00:35 05.08.2021
В Испании мужчина подозревается в убийстве своей сожительницы - гражданки РФ.
В Испании расследуют дело об убийстве гражданки РФ
© Фото: Eduardo Sanz Keystone Press Agency Globallookpress
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Гражданка РФ была убита в провинции Малага в Испании. Правоохранительные органы задержали сожителя женщины, который подозревается в совершении преступления.

По имеющейся информации, 36-летняя россиянка жила вместе с 53-летним мужчиной в поселении Ринкон-де-ла-Виктория на протяжении нескольких месяцев. Задержание мужчины произвела гражданская гвардия Испании. Об этом сообщило агентство EFE.

Посольство России в Испании в свою очередь назвало трагической гибель гражданки РФ и сообщило, что в настоящее время находится в контакте с семьей погибшей женщины, оказывая им всю возможную помощь. Также Посольство поддерживает связь с компетентными органами Испании.

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