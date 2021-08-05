В Испании расследуют дело об убийстве гражданки РФ

Гражданка РФ была убита в провинции Малага в Испании. Правоохранительные органы задержали сожителя женщины, который подозревается в совершении преступления.

По имеющейся информации, 36-летняя россиянка жила вместе с 53-летним мужчиной в поселении Ринкон-де-ла-Виктория на протяжении нескольких месяцев. Задержание мужчины произвела гражданская гвардия Испании. Об этом сообщило агентство EFE.

Посольство России в Испании в свою очередь назвало трагической гибель гражданки РФ и сообщило, что в настоящее время находится в контакте с семьей погибшей женщины, оказывая им всю возможную помощь. Также Посольство поддерживает связь с компетентными органами Испании.