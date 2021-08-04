Британские ученые назвали основные симптомы COVID-19 у детей

Несовершеннолетние дети слабо подвержены длительному течению коронавируса и не могут страдать от тяжелых симптомов, характерных данному заболеванию. Такой вывод сделали ученые из Королевского колледжа Лондона.

Как сообщил журнал Lancet Child & Adolescent Health, специалисты провели исследование, пригласив к участию в них две возрастные группы британских детей. Из 1734 ребят 588 человек были в возрасте от 5 до 11 лет, а еще 1146 - от 12 до 17 лет.

Согласно результатам, средняя продолжительность заболевания инфекцией коронавируса у детей составляет шесть дней. Только 4,4% из всех испытуемых школьников болели до четырех недель. Наиболее частыми симптомами COVID-19 у них являлись головная боль (62,2%) и утомление (55%). У тех, у кого инфекция протекала дольше недели, наиболее частым симптомом также была потеря обоняния.