На перегоне Алеур-Бушулей в Забайкалье столкнулись два грузовых поезда. Инцидент произошел в 04:40 по местному времени в среду, 4 августа.

Известно, что грузовой поезд столкнулся с хвостом стоявшего впереди состава. В результате случившегося 10 вагонов обоих участников инцидента сошли с рельсов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗабЖД, пострадавших в результате происшествия нет. Движение на перегоне приостановлено.