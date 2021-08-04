В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
Грузовой поезд ударил в хвост стоявший впереди состав.
© Видео: Работники ОАО РЖД, VK © Фото: emergencysituations, VK
На перегоне Алеур-Бушулей в Забайкалье столкнулись два грузовых поезда. Инцидент произошел в 04:40 по местному времени в среду, 4 августа.
Известно, что грузовой поезд столкнулся с хвостом стоявшего впереди состава. В результате случившегося 10 вагонов обоих участников инцидента сошли с рельсов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗабЖД, пострадавших в результате происшествия нет. Движение на перегоне приостановлено.