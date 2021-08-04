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«От иска не откажусь»: подавшая на Собчак в суд за оскорбление юрист настроена решительно

Валентина Пескова
09:17 04.08.2021
Юрист Эльнара Троицкая рассказала, какие подвижки имеются в ее судебном иске в отношении блогера и журналиста Ксении Собчак.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор собственной юридической фирмы Эльнара Троицкая рассказала «Звезде», что судебное заседание по ее иску в отношении Ксении Собчак будет назначено к рассмотрению на начало или на конец октября. Даты были перенесены в связи с изменившимся новым адресом ответчика, по которому проживает госпожа Собчак и который нужно было добавить в дело.

«Во время интервью на телеканале "Дождь" Ксения Анатольевна подтвердила, что она уведомлена о том, то будет ближайшее заседание, однако в суд она не явилась», - рассказала юрист, находясь у здания Останкинского суда.

Эльнара Троицкая решительно заявила, что отказываться от своего иска она однозначно не намерена и случаев «отступления» она вообще не предусматривает в своей практике.

«Более того, даже в случае заключения мирового соглашения, суд выносит постановление акта суда, в котором выносится итоговое решение судей», - пояснила юрист.

Специалист по правовым отношениям еще раз пояснила, что ее оскорбило слово «форумчаночка», которое использовала в своем вопросе Ксения Собчак, намекая на то, что гостья ПМЭФ пришла на форум не работать, а «охотиться за випами». При том, что данный фрагмент интервью выложен в публичном доступе на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» и к нему имеет доступ неограниченное количество пользователей, которые оставляют комментарии к данному ресурсу.

«Непосредственно тот контекст, который имела в виду в своем намеке Ксения Анатольевна Собчак, мне понятен и объективен. Свои шансы на победу в суде я оцениваю рационально, но пока не вижу реакции на мой иск ответчицы. Она пока молчит и делает вид, что к ней это не имеет никакого отношения», - рассказала директор юридической компании.

На сегодняшний день госпожа Троицкая оценила свои претензии к Ксении Собчак, задавшей ей некорректный вопрос на Санкт-Петербургском экономическом форуме, в 50 миллионов рублей. Сумма будет обоснована соответствующими дополнениями в заявлении, пообещала директор фирмы.

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