Приказано уничтожить: «Ярсы» Барнаульских РВСН начали противодиверсионные учения

Автономные «Ярс» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования. В рамках учения стратегические ракетчики отработают вывод комплексов на полевые позиции, марши с их сменой, работу инженерного оборудования, маскировку, охрану и оборону.

Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов. Для этого военнослужащие в том числе прибегнут к помощи боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных БПЛА.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных. Всего в учении задействовано около 1000 военнослужащих и более 200 единиц техники.