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Индийские военнослужащие получили танки и орудия от военных РФ на время учения «Индра-2021»

Кира Карон
07:09 04.08.2021
Индийским военнослужащим на время международного учения «Индра-2021» передали танки и артиллерийские орудия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на время проведения совместного российско-индийского учения сухопутных войск «Индра-2021» передали военнослужащим Индии 8 танков Т-90А, 16 единиц БМП-3 и 6 артиллерийских орудий «Хоста».

Также военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и Индии провели рекогносцировку местности полигона Прудбой (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, где будут проведены основные этапы учения.

Участники «Индры-2021» подтвердили технические возможности полигона, возможности местности, уточнили порядок действий подразделений и осмотрели мишенные поля. Индийские экипажи боевых машин осмотрели и приняли российскую технику на период учения.

Учение «Индра-2021» проходит на полигоне Прудбой в Волгоградской области с 1 августа по 13 августа текущего года. В нем принимают участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии.

В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град», автомобильную технику повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований в городских условиях и в лесном массиве, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

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