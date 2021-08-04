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Врачи на Кубани вылечили мужчину со 100%-ным поражением легких из-за COVID-19

Валентина Пескова
07:58 04.08.2021
Пациент из Кропоткина провел почти два месяца в реанимации, однако в конце концов медикам удалось его вернуть практически с того света.
Врачи на Кубани вылечили мужчину со 100%-ным поражением легких из-за COVID-19
© Фото: kondratyevvi, instagram
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В городе Кропоткина Краснодарского края местные медики вылечили 54-летнего пациента со 100% поражением легких из-за COVID-19. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Вениамин Кондратьев, мужчина находился в реанимации почти два месяца и был в очень тяжелом состоянии. Однако врачи совершили настоящее чудо.

«Мужчину выписали 11 июня и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни. Во "вторую реанимацию" поступают самые тяжелые пациенты. Их выхаживают 20 врачей и 30 медсестер. За время пандемии они спасли тысячи жизней. Но свои семьи он порой не видят неделями», - написал Кондратьев.

Глава Кубани опубликовал также фото врачей Краевой клинической больницы №2 и благодарственное письмо от оправившегося от коронавируса и пневмонии пациента.

Губернатор отметил, что заведующий отделением анестезиологии и реанимации Олег Валерьевич Высоцкий, врачи, медсестры и санитарки «красной зоны» второй краевой клинической больницы сами, порою, не видят свои семьи неделями. Однако если бы не их профессионализм и самоотдача, люди бы не справились с такими тяжелыми заболеваниями.

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