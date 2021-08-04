Уцелевшая газовая станция в Латакии помогает бороться с энергетическим кризисом в Сирии

Жительница Латакии Нибаль Кабир жарит картофель несколько раз в день. Это любимое блюдо у ее семьи из шести человек. Универсальный гарнир и к мясу и к рыбе. Главное, говорит Нибаль, чтобы было на чем готовить.

«Сейчас я не могу представить, что у нас когда-то не было газа. От этого зависит весь процесс приготовления пищи. Баллона хватает на месяц. Заказать его можно по телефону. В сообщении будет указано - когда ожидать доставку. Это очень удобно», - рассказывает гражданка Сирии.

Газовая станция на окраине Латакии после войны уцелела чудом. Работать она не прекращала, даже когда боевики всеми силами пытались прорваться к ней и бои шли уже совсем близко.

«Была угроза захвата. Террористы пытались перехватывать на дорогах наши газовозы. Понятно, что газ - стратегически важен как в мирное время, так и на войне. Боевики устроили за ним настоящую охоту», - рассказывает главный инженер газовой станции Мадрас Хасаб.

Газ на станции из больших цистерн распределяют по отдельным баллонам, которые после этого уходят к потребителям. В довоенное время на станции заправляли в около 500 тысяч баллонов в месяц. Сейчас нет и половины от тех объемов. Сирия испытывает серьезный энергетический кризис.

«Газ приходится закупать за рубежом и завозить через третьи страны. Топлива действительно не хватает. Это проблема не только Латакии. Такова ситуация в стране», - объясняет начальник газовой станции Ясер Хами.

Чтобы снизить стоимость газа для населения, в Сирии работает специальная программа субсидирования. При рыночной стоимости баллона в 10 тысяч лир, простым гражданам он обходится всего в четыре тысячи. В ближайшее время, как обещает руководство станции, объемы должны быть увеличены.