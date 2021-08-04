Спорт Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио Анна Берестовая Команда РФ по гандболу одержала победу над соперниками в четвертьфинале Олимпиады в Токио. © Фото: Christoffer Borg Mattisson Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Российские гандболистки сумели выйти в полуфинал первенства летних Олимпийских игр в Токио. Команда обеспечила себе дальнейшее участие в соревнованиях, победив сборную Черногории в среду, 4 августа. Матч 1/4 финала завершился со счетом 32:26 (17:15) в пользу РФ. За право выхода в финал российские спортсменки, уже становившиеся золотыми призерами Олимпиады, поборются с командой, которая одержит победу в игре Норвегии и Венгрии. Полуфинал соревнования ожидается в пятницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика