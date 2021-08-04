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Военнослужащие космодрома Плесецк передали жидкий кислород в больницу Архангельска

Анна Берестовая
04:05 04.08.2021
Военнослужащие космодрома Плесецк передали жидкий кислород в больницу Архангельска для содействия в борьбе с коронавирусом.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Минобороны России оказывает помощь медицинским учреждениям муниципальной и государственной системы здравоохранения в обеспечении кислородом.

На космодроме Плесецк состоялась передача очередной партии жидкого кислорода для нужд медицинских организаций Архангельской области. Специалистами боевого расчета заправки было закачано 22 тонны жидкого кислорода из железнодорожных цистерн в специальные автоцистерны для доставки в одну из городских больниц Архангельска. Технологические операции по перекачке кислорода проведены в строгом соответствии с требованиями техники безопасности.

Это уже четвертая партия жидкого кислорода, переданная космодромом Плесецк для нужд медицинских организаций Архангельской области. Всего на данный момент военнослужащими северного космодрома уже передано более 80 тонн кислорода. Данные мероприятия не влияют на боеготовность воинских частей космодрома.

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