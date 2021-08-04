Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Министр обороны рассказал, как российский ОПК смог выполнить гособоронзаказ в пандемию

Анна Берестовая
04:43 04.08.2021
Шойгу отметил, что ОПК выполнил гособоронзаказ в 2020 году, несмотря на ограничения.
Министр обороны рассказал, как российский ОПК смог выполнить гособоронзаказ в пандемию
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Российский оборонно-промышленный комплекс выполнил все стоявшие перед ним в 2020 году обязательства, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил также, что это позволило обеспечить многим гражданам занятость в непростой период.

«В результате принятия Президентом России тогда необходимых решений не только были выполнены гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества. Самое главное - люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи», - обозначил глава Минобороны.

Шойгу рассказал, что в определенный период, во время объявления в прошлом году периода нерабочих дней, почти два миллиона инженеров и рабочих по всей России прекратили работы в связи с остановкой деятельности на большинстве оборонных заводов страны. Из-за этого оказались под угрозой поставки военной техники, вооружений и экспортные поставки за рубеж.

«Мы ежедневно часами вели переговоры с главами регионов и директорами предприятий, убеждая их восстановить ритмичное производство военной продукции, обеспечив безопасные условия для персонала», - указал он.

Разрешить ситуацию удалось после доклада Сергея Шойгу президенту РФ Владимиру Путину и проведения совещания с главами госкорпораций, выпускающих военную продукцию, и рядом министерств страны. Как сообщил глава Минобороны в интервью изданию «Комсомольская правда», в короткие сроки удалось восстановить необходимый ритм производственного процесса на всех предприятиях ОПК.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:23 Спорт
Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
03:36 Армия
Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины «Спутник V»
03:54 В стране и мире
Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной
01:14 В стране и мире
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в центре Европейской России
22:53 В стране и мире
Захарова: Россия никогда не бросит Донецк и Луганск
Популярное
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Врачи назвали шоколад опасным для здоровья
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.