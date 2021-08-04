Министр обороны рассказал, как российский ОПК смог выполнить гособоронзаказ в пандемию

Российский оборонно-промышленный комплекс выполнил все стоявшие перед ним в 2020 году обязательства, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил также, что это позволило обеспечить многим гражданам занятость в непростой период.

«В результате принятия Президентом России тогда необходимых решений не только были выполнены гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества. Самое главное - люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи», - обозначил глава Минобороны.

Шойгу рассказал, что в определенный период, во время объявления в прошлом году периода нерабочих дней, почти два миллиона инженеров и рабочих по всей России прекратили работы в связи с остановкой деятельности на большинстве оборонных заводов страны. Из-за этого оказались под угрозой поставки военной техники, вооружений и экспортные поставки за рубеж.

«Мы ежедневно часами вели переговоры с главами регионов и директорами предприятий, убеждая их восстановить ритмичное производство военной продукции, обеспечив безопасные условия для персонала», - указал он.

Разрешить ситуацию удалось после доклада Сергея Шойгу президенту РФ Владимиру Путину и проведения совещания с главами госкорпораций, выпускающих военную продукцию, и рядом министерств страны. Как сообщил глава Минобороны в интервью изданию «Комсомольская правда», в короткие сроки удалось восстановить необходимый ритм производственного процесса на всех предприятиях ОПК.