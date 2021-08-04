Шойгу: заболеваемость COVID-19 в ВС РФ почти вдвое ниже, чем в среднем по стране

В рядах Вооруженных сил России наблюдается примерно в два раза более низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, чем в среднем по стране. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Такого эффекта, по его словам, удалось добиться за счет быстрого и своевременного реагирования.

«Благодаря комплексу своевременно принятых оперативным штабом мер нам удалось быстро стабилизировать обстановку в войсках... Эта работа ведется постоянно и корректируется с учетом выявляемых мутаций вируса», - обозначил министр обороны.

Шойгу указал, что в начале пандемии во всех ВС Российской Федерации были в кратчайшие сроки разработаны и внедрены обновленные регламенты, в которых были описаны меры по профилактике и раннему выявлению заболевших COVID-19 военнослужащих. Данные регламенты создавались военными медиками и вирусологами.

«С появлением первых случаев заболевания в нашей стране в качестве первоочередной меры мы во всех военных округах, включая Северный флот, сформировали специальные врачебно-сестринские бригады, а также оперативно развернули дополнительную коечную сеть», - рассказал глава Минобороны.

В рамках реагирования на угрозу распространения коронавирусной инфекции и для борьбы с заболеванием Вооруженными силами РФ были сформированы мобильные подразделения медицинской службы, которые занялись оказанием помощи гражданским лицам в 12 субъектах страны. Также подразделения помогали противостоять COVID-19 населению зарубежных стран.

«В соответствии с решением президента России В.В. Путина оперативно подготовлен к применению и содержится в готовности мобильный резерв медицинской службы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в составе 9 медицинских отрядов специального назначения, 7 мобильных госпиталей на 100 койко-мест каждый и 94 врачебно-сестринских бригад... В настоящее время наши мобильные подразделения оказывают помощь в лечении пациентов здравоохранению Тульской области, республик Хакасия, Коми и Московской области», - уточнил министр в интервью изданию «Комсомольская правда».

Сергей Шойгу отметил, что для медицинского обслуживания населения Подмосковья на фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» будет функционировать временный инфекционный центр на 1420 коек. В целом министр заверил, что армия будет всегда оказывать необходимую поддержку и помощь гражданам России.