Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной

Анна Берестовая
03:54 04.08.2021
Анна Попова посчитала ситуацию с распространением COVID-19 в России напряженной.
Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
Читайте нас на:

В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ продолжает быть достаточно напряженной. Соответствующее мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем не менее, как отметила руководитель ведомства, в стране наблюдается снижение темпов прироста случаев заражения COVID-19 от недели к неделе.

«Это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», - объяснила она в интервью изданию «Комсомольская правда».

Основной задачей в таких условиях Попова назвала достижение максимально возможного числа вакцинированных граждан среди населения. И сегодня, по словам главы Роспотребнадзора, процесс прививания россиян идет намного активнее, чем месяц-полтора назад.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:36 Армия
Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины «Спутник V»
03:54 В стране и мире
Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной
01:14 В стране и мире
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в центре Европейской России
22:53 В стране и мире
Захарова: Россия никогда не бросит Донецк и Луганск
21:48 В стране и мире
Минздрав РФ: из больниц выписаны 15 россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Популярное
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Врачи назвали шоколад опасным для здоровья
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.