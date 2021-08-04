Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной

В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ продолжает быть достаточно напряженной. Соответствующее мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем не менее, как отметила руководитель ведомства, в стране наблюдается снижение темпов прироста случаев заражения COVID-19 от недели к неделе.

«Это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», - объяснила она в интервью изданию «Комсомольская правда».

Основной задачей в таких условиях Попова назвала достижение максимально возможного числа вакцинированных граждан среди населения. И сегодня, по словам главы Роспотребнадзора, процесс прививания россиян идет намного активнее, чем месяц-полтора назад.