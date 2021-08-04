В стране и мире СМИ: самолет Екатеринбург - Москва подал сигнал тревоги над Удмуртией и стал снижаться Анна Берестовая В настоящий момент воздушное судно находится над Республикой Татарстан. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Пассажирский самолет, следующий по маршруту Екатеринбург - Москва, начал снижение в небе над Удмуртской Республикой, подав сигнал тревоги. Как сообщается, в настоящий момент воздушное судно Sukhoi Superjet 100 находится в воздушном пространстве над Татарстаном. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика