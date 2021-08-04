СМИ: самолет Екатеринбург - Москва подал сигнал тревоги над Удмуртией и стал снижаться
В настоящий момент воздушное судно находится над Республикой Татарстан.
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Пассажирский самолет, следующий по маршруту Екатеринбург - Москва, начал снижение в небе над Удмуртской Республикой, подав сигнал тревоги.
Как сообщается, в настоящий момент воздушное судно Sukhoi Superjet 100 находится в воздушном пространстве над Татарстаном. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.