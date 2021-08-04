Минфин: налог на мясо в России вводить не планируется

Как сообщили в российском Минфине, вводить налог на мясо в стране в данный момент не планируется.

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась неподтвержденная информация, что в России якобы может готовиться введение налога на мясо из-за глобальных изменений климата.