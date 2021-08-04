В стране и мире Умер режиссер и сценарист Александр Аравин Алексей Курильченко Режиссер и сценарист Александр Аравин скончался на 64-м году жизни. © Фото: Антон Денисов РИА Новости Читайте нас на: Член Союза кинематографистов России, режиссер Александр Аравин умер на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза. «На 64-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича», - говорится в сообщении. О причинах смерти на данный момент не известно. Представители союза кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Аравина. Дебютной картиной Аравина был фильм «Письма в прошлую жизнь». За свою карьеру он принимал участие в создании около 30 работ в кино в качестве режиссера и сценариста. Режиссер известен работой над такими сериалами как «Каменская», «Пираньи», «Лекарство против страха» и многими другими. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика