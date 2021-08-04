Умер режиссер и сценарист Александр Аравин
Режиссер и сценарист Александр Аравин скончался на 64-м году жизни.
© Фото: Антон Денисов РИА Новости
Член Союза кинематографистов России, режиссер Александр Аравин умер на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза.
«На 64-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Аравина Александра Львовича», - говорится в сообщении.
О причинах смерти на данный момент не известно. Представители союза кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Аравина.
Дебютной картиной Аравина был фильм «Письма в прошлую жизнь». За свою карьеру он принимал участие в создании около 30 работ в кино в качестве режиссера и сценариста. Режиссер известен работой над такими сериалами как «Каменская», «Пираньи», «Лекарство против страха» и многими другими.