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В Карелии обнаружили останки узников финских концлагерей времен ВОВ

Тимур Шерзад
18:34 04.08.2021
На данный момент удалось обнаружить останки тел, которые принадлежат, скорее всего, двум женщинам. Одной из них было около 16 лет, ей прострелили голову. 
В Карелии обнаружили останки узников финских концлагерей времен ВОВ
© Фото: Дмитрий Козлов, РИА Новости
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В Олонецком районе есть не только одноименный город и красивейший собор у воды. Прекрасные карельские места, увы, отметились куда более зловещими вещами - например, концлагерями, оборудованными финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. 

В районе обнаружили место массового захоронения узников финских концентрационных лагерей. Об этом сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда. На данный момент удалось обнаружить останки тел, которые принадлежат, скорее всего, двум женщинам. Одной из них было около 16 лет, ей прострелили голову. 

Останки были найдены на перекрестке трех дорог, ведущих к трем финским концлагерям. Вопросом в данный момент занимается Следственный комитет - он изучит рассекреченные ФСБ архивные материалы по финским военным преступникам. 

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