Пожар размером с Нидерланды: в Якутию стягивают спецтехнику для тушения горящих лесов

Пейзажи Якутии сейчас напоминают Марс. Выжженная пустыня и солнце, которое не может пробиться сквозь пелену смога. В одних районах желтое зарево, в других - белый пепел, похожий на снежную дымку. И все это летом. Такую картину жители региона видят теперь каждый день.

«Запах гари ужасный. Невозможно открыть дома форточку, потому что такое ощущение, что ты у мангала или у костра сидишь», - рассказала жительница города Мирный Кристина Каширина.

Защита от ядовитого смога - медицинские маски и марлевые повязки. Их носят здесь практически все. На улицах нулевая видимость. В облаках ядовитого дыма не видно соседних зданий. В некоторых районах Якутска люди передвигаются буквально на ощупь.

Спасатели работают в максимально сложных условиях. Дым, гарь, пекло, отсутствие дорог и болотистая местность осложняют тушение пожаров. Авиация сбрасывает тысячи тонн воды в самых отдаленных районах. Но еще около миллиона гектаров продолжает гореть.

На железнодорожной платформе Хабаровска скопление техники и военных специалистов. Под наблюдением корректировщика бульдозеры, экскаваторы, грузовики и вездеходы готовятся к отправке в полыхающую Якутию.

Первым на платформу готовится встать путепрокладчик БАТ-2. Там, где обычный грузовик завязнет, эта техника не только проедет, но и проложит дорогу для легковых автомобилей с помощью бульдозерного ковша.

После погрузки технику закрепляют специалисты. Эшелон почти из 30 единиц военных машин тронется в путь уже этой ночью.

«Будет отправлено больше 10 единиц МТЛБ со штатными механиками - командирами в составе штатного подразделения под руководством командира батареи. Также будут отправлены медицинские подразделения для оказания медицинской помощи и подразделение инженерных войск», - рассказал начальник автомобильной службы Иван Мукосеев.

На военном аэродроме Хабаровска проходит оперативная переброска оборудования, провизии и аппаратуры на борт военно-транспортных самолетов Ан-12. 120 военных инженеров отправляются на помощь в соседнюю республику для тушения пожаров по приказу министра обороны Сергея Шойгу. А через три часа воздушные суда уже приземляются в аэропорту Якутска.

Впервые для Якутии для тушения лесных пожаров сюда прибывает целая инженерная рота Восточного округа Министерства обороны России. Солдаты-срочники будут тушить районы, где сегодня наиболее сложная ситуация.

По последним данным, на территории Якутии полыхает 171 природный пожар. А с начала лета выгорело больше 4 миллионов гектаров леса. Огромная территория, сопоставимая с целыми европейскими странами - такими, как, например, Швейцария или Нидерланды.