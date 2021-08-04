В Петербурге уволили водителя маршрутки, отказавшегося везти программиста-инвалида

В Санкт-Петербурге уволили водителя маршрутки, который отказался везти Ивана Бакаидова - 21-летнего программиста, страдающего ДЦП. Об инциденте молодой человек рассказал на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говорит: "Выходи". Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить», - написал Иван.

Программист дополнил, что за него вступился другой пассажир злополучной маршрутки. В результате его все же довезли до места назначения. Позже с Иваном связались представители транспортной компании, которые сообщили, что агрессивный водитель был уволен. Прокуратура Петербурга организовала по факту произошедшего проверку.

Издание Forbes ранее внесло Ивана в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет в 2020 году в категории «Социальные практики». По данным издания, он разрабатывает сервисы, которые могут облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.

В 2017 году в Екатеринбурге кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса, несмотря на предъявленный ему билет. В связи с инцидентом прокуратура провела проверку.