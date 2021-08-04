Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге уволили водителя маршрутки, отказавшегося везти программиста-инвалида

Алексей Курильченко
17:05 04.08.2021
Водитель маршрутки в Санкт-Петербурге отказался везти программиста-инвалида и был уволен.
© Видео: Прокуратура Санкт-Петербург © Фото: Иван Бакаидов, ВКонтакте
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге уволили водителя маршрутки, который отказался везти Ивана Бакаидова - 21-летнего программиста, страдающего ДЦП. Об инциденте молодой человек рассказал на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говорит: "Выходи". Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить», - написал Иван.

Программист дополнил, что за него вступился другой пассажир злополучной маршрутки. В результате его все же довезли до места назначения. Позже с Иваном связались представители транспортной компании, которые сообщили, что агрессивный водитель был уволен. Прокуратура Петербурга организовала по факту произошедшего проверку.

Издание Forbes ранее внесло Ивана в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет в 2020 году в категории «Социальные практики». По данным издания, он разрабатывает сервисы, которые могут облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.

В 2017 году в Екатеринбурге кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса, несмотря на предъявленный ему билет. В связи с инцидентом прокуратура провела проверку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:45 Спорт
Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде
15:02 В стране и мире
Видео
Суд признал законным арест Башкировой, сбившей на машине троих детей в Москве
14:13 В стране и мире
Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке роликов на YouTube
14:45 Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ОИ-2021 в Токио
03:07 Армия
Шойгу: заболеваемость COVID-19 в ВС РФ почти вдвое ниже, чем в среднем по стране
Популярное
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.