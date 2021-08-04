В Росатоме заявили о диверсификации ядерно-оружейного комплекса на 50% к 2025 году.

«Я надеюсь, что мы в этом году пересечем барьер в 44% выручки по гражданской продукции и продукции двойного назначения госкорпорации и досрочно к 2024-2025 годам этот рубеж, который вы поставили, в 50% выручки, мы, надеюсь, достигнем», - сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на встрече с президентом России.

Он подчеркнул, что работники ядерно-оружейного комплекса участвуют не только в разработке вооружения, но и в медицинских проектах, в создании малых энергетических установок, а также в научных исследованиях в сфере атомной энергии.

Лихачев отметил, что программа диверсификации утверждена в корпорации на 10 лет. В частности, Росатом планирует сделать около 100 миллиардов рублей инвестиций.