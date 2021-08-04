Подкрасться и уничтожить: спецназ ЦВО преодолел минные поля и разгромил «противника» в Сибири

В Новосибирской области прошли учения спецназа Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.

На этих маневрах военнослужащие провели разведку местности с помощью беспилотников «Тахион» и вскрыли полевой лагерь условного противника. Получив координаты, бойцы выдвинулись в район выполнения задач.

Проделав безопасный проход в минном поле, военнослужащие бесшумно подобрались к лагерю неприятеля и под прикрытием снайперских пар огнем из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег» и снайперских винтовок СВД уничтожили условного противника на дистанции до 1000 метров.

Кроме этого, военнослужащие эвакуировали раненых и оказали им первую помощь. В учениях принимали участие 500 человек, задействовано более 20 единиц техники.