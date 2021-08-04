Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке роликов на YouTube

Арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube. В них россиян, в том числе несовершеннолетних граждан, призывают к участию в несанкционированных митингах.

Таким образом, суд отказал американской компании, которая решила заявить свои претензии в суде, получив уведомления о несоблюдении законов Российской Федерации.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», - цитирует РИА Новости судью Евгению Ваганову.

Американская компания Google просила признать незаконными полученные в январе этого года уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики.