Панамский танкер Asphalt Princess захвачен в Оманском заливе

Султанат Оман направил свои военные корабли и самолеты для обеспечения безопасности в районе инцидента с судном Asphalt Princess. Как сообщил Центр по морской безопасности Омана, в международных водах Оманского залива произошел захват танкера, направлявшегося в их государство под панамским флагом.

«ВВС Омана совершили несколько вылетов в район инцидента, в дополнение к этому несколько военных кораблей были направлены для обеспечения безопасности международных региональных вод», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

До этого об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе, который произошел 3 августа к востоку от Фуджейры (ОАЭ), уведомила британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). В сообщении говорилось, что речь идет о возможном захвате судна. В среду UKTMO проинформировала, что захватчики покинули судно и оно находится в безопасности.

Центр по морской безопасности султаната Оман продолжает отслеживать ситуацию с кораблем Asphalt Princess.