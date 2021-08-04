В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в центре Европейской России

В ряде регионов России в конце текущей недели ожидается повышение температуры, сопровождающееся осадками. Столбики термометра в субъектах Центрального федерального округа будут подниматься вплоть до 30 градусов тепла.

Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Как объяснил специалист, пока Северо-Западный ФО находится во власти активного циклона, в центре Европейской России преобладают умеренно прохладные воздушные массы.

Со вторника по четверг на данной территории прогнозируются температуры в 22-25 градусов. Начиная с пятницы придет потепление до 25-30 градусов вместе с дождливой погодой.

«Пятница и суббота будут облачными и дождливыми», - цитирует метеоролога РИА Новости.

Теплее всего в это время будет на юге округа. В целом температуры будут в конце недели на четыре-пять градусов превышать нормальные значения.