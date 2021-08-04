В стране и мире В Киеве с угрожавшим взорвать гранату проводятся переговоры Кира Карон Украинские полицейские проводят переговоры с мужчиной, который ворвался с гранатой в здание правительства Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Полиция Киева, Facebook Читайте нас на: В Киеве проводится специальная полицейская операция по задержанию неизвестного мужчины. Об этом сообщила полиция Украины. «Введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры», - говорится в сообщении в Facebook. Отмечено, что в случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в здании кабинета министров Украины в Киеве. Он заявил, что здание захвачено, и агрессивно сыпал угрозами, говоря, что «живым не уйдет». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика