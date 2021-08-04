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В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к гибели моряков судна «Онега»

Валентина Пескова
11:25 04.08.2021
Рыболовецкое судно «Онега» затонуло 28 декабря 2020 года, осуществляя вылов рыбы в Баренцевом море, в результате происшествия считаются пропавшими без вести 17 членов экипажа.
В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к гибели моряков судна «Онега»
© Фото: СК РФ
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В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина, который подозревается в нарушении требований охраны труда, в результате чего в конце декабря 2020 года затонуло рыболовецкое судно «Онега».

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ по подозрению в совершении преступления, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Напомним, в результате трагедии 17 человек из числа членов экипажа считаются пропавшими без вести. Двоих рыбаков удалось спасти благодаря судну «Войково».

По версии следствия, капитан судна «Онега», которое является собственностью рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина, осуществляя в день трагедии вылов рыбы в Баренцевом море, сообщил подозреваемому о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна и постоянном процессе его обледенения. 

Однако заместитель председателя по эксплуатации флота, даже имея значительный опыт работы, почему-то нарушил требования должностной инструкции, не принял решение о запрете промысла и не отдал распоряжение капитану, судно которого находилось в сложных погодно-климатических условиях, уходить в убежище, в результате чего наступили трагические последствия.

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