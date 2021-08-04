Армия Названы даты проведения «Армии-2021» в Севастополе Андрей Аркадьев В завершение форума небо над городом озарит красочный фейерверк. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В севастопольском парке «Патриот» с 27 по 29 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2021», сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. В рамках форума предприятия оборонной промышленности представят на выставочных стендах образцы вооружения и военной техники, запланированы круглые столы, конференции и показательные выступления. На специальных площадках пройдут динамические показы, где будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры, бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь». Также ожидаются полеты авиации, выступления военных оркестров, выставки ретротехники, светомузыкальное шоу. В завершение форума небо над Севастополем озарит красочный фейерверк. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика