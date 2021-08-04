СМИ: в здании кабмина Украины угрожают взорвать гранату

Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в здании кабинета министров Украины в Киеве.

По имеющейся информации, неопознанный мужчина заявил, что здание захвачено, и агрессивно сыпал угрозами, говоря, что «живым не уйдет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

На кадрах видео, опубликованных в Сети, слышно, как мужчина угрожает находящимся рядом людям и предупреждает охрану здания, чтобы та не вздумала использовать оружие.