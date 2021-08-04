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Посол Сербии в РФ Мирослав Лазански умер в Белграде

Валентина Пескова
10:49 04.08.2021
За свою карьеру, которую известный дипломат начинал в качестве журналиста, он взял множество интервью у министров обороны и военачальников разных стран.
Посол Сербии в РФ Мирослав Лазански умер в Белграде
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
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В Белграде скоропостижно умер известный дипломат, возглавлявший дипмиссию своей страны в Москве с 2019 года, посол Сербии в России Мирослав Лазански. Причиной смерти 70-летнего дипломата стал сердечный приступ, сообщает агентство Tanjug.

До того, как начать карьеру дипломата, Мирослав Лазански был известен как опытный военный репортер, который освещал операции во многих горячих точках, включая Ирак и Афганистан. За время своей работы журналистом он взял множество интервью у глав министерств обороны и военачальников разных стран.

Мирослав Лазански родился 18 сентября 1950 года в городе Карловац (в нынешней Хорватии), окончил гимназию имени Йована Дучича в Требине (Республика Сербская Боснии и Герцеговины) и получил юридическое образование в Загребском университете. Служил в армии в 1977 году в составе 41-й пехотной дивизии Югославской народной армии (ЮНА). Был кавалером ордена Чести Республики Сербской.

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