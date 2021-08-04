В Чехии при столкновении поездов погибли два человека
На юго-западе Чехии произошло столкновение поездов, есть погибшие.
© Фото: Policie ČR
Глава Минпромторга и Минтранса Карел Гавличек сообщил, что в районе города Домаждице на юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Два человека погибли, семь находятся в критическом состоянии.
«Ранены около 50 человек. Ситуация серьезная. Я еду на место происшествия», - сообщил Гавличек.
По словам машиниста, один из составов проехал на красный сигнал семафора, пишет РИА Новости.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Дальнейшая информация уточняется.