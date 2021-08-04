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В Чехии при столкновении поездов погибли два человека

Кира Карон
10:42 04.08.2021
На юго-западе Чехии произошло столкновение поездов, есть погибшие.
В Чехии при столкновении поездов погибли два человека
© Фото: Policie ČR
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Глава Минпромторга и Минтранса Карел Гавличек сообщил, что в районе города Домаждице на юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Два человека погибли, семь находятся в критическом состоянии.

«Ранены около 50 человек. Ситуация серьезная. Я еду на место происшествия», - сообщил Гавличек.

По словам машиниста, один из составов проехал на красный сигнал семафора, пишет РИА Новости.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Дальнейшая информация уточняется.

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