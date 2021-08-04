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Тест российской спортсменки Чернышевой на COVID-19 оказался положительным

Кира Карон
10:40 04.08.2021
У каратистки Анны Чернышевой положительный тест на COVID-19.
Тест российской спортсменки Чернышевой на COVID-19 оказался положительным
© Фото: anna__chernysheva, instagram
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На Олимпийских играх в Токио чемпионка Европы по карате Анна Чернышева не выступит на соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации карате России.

«Ее обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», - говорится в сообщении.

Россия завоевала 52 медали на летних Олимпийских играх в Токио. По состоянию на 4 августа - 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.
 
Ранее стало известно, что российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в миксте. В финале спортсмены победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

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