Тест российской спортсменки Чернышевой на COVID-19 оказался положительным

На Олимпийских играх в Токио чемпионка Европы по карате Анна Чернышева не выступит на соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации карате России.

«Ее обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», - говорится в сообщении.

Россия завоевала 52 медали на летних Олимпийских играх в Токио. По состоянию на 4 августа - 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.



Ранее стало известно, что российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в миксте. В финале спортсмены победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.