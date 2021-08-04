Более 120 жителей Карабаха получили помощь от российских миротворцев

Российские миротворцы передали продукты питания и товары первой необходимости жителям села Чапар в Нагорном Карабахе. Как сообщает Министерство обороны РФ, всего военнослужащие доставили нуждающимся более четырех тонн гуманитарной помощи.

«В населенном пункте Чапар Мардакертского района была проведена гуманитарно-медицинская акция, в которой приняли участие 27 семей, 11 семей - многодетные, 16 семей - вынужденные переселенцы», - сказал представитель российского миротворческого контингента Руслан Иванов.

Он добавил, что более 120 местных жителей обратились за помощью к российским военным медикам. Военные врачи оказали терапевтическую, хирургическую и офтальмологическую помощь многодетным семьям и вынужденным переселенцам.

Представитель села Чапар Эрик Тувонян поблагодарил российских миротворцев за доставку продуктов и медицинскую помощь.

«Наша деревня очень нуждается в медицинской помощи, и мы благодарны российским миротворцам», - отметил он.

По словам Тувоняна, в селе живут примерно 400 человек, а в медучреждении работает всего один врач общей практики и одна медсестра. Он рассказал, что для того, чтобы оказать квалифицированную помощь, не хватает необходимого оборудования.