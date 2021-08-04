«Отвратительно»: в МИД РФ высказались о сходке ветеранов СС* в Эстонии

В Эстонии прошла уже не первая по счету сходка ветеранов эстонской дивизии «Ваффен-СС»*, а также людей, поддерживающих их взгляды. Комментарий по поводу соответствующего события дал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

По его словам, в настоящее время в Эстонии восхваление сторонников нацистских идей, добровольно сражавшихся в годы Второй Мировой войны на стороне гитлеровского режима, стало повседневным явлением. Более того, к нему порой оказываются причастны члены парламента страны.

«Особенно отвратительно, когда в таких демонстрациях любви к нацизму принимают участие представители законной власти», - цитирует Бикантова сайт МИД РФ.

Он добавил, что интересно было бы узнать мнение по данному вопросу со стороны членов Европейского союза, а также партнеров страны в профильных международных организациях. Член российского МИД указал, что хотел бы услышать «принципиальные оценки» такой тенденции в прибалтийском государстве.

*«Ваффен-СС» - военные формирования отрядов охраны во времена фашистской Германии; запрещены на территории РФ